Зеленський про переговори з РФ: Не можна втрачати можливість зупинити війну дипломатичним шляхом

Є українці, які втратили близьких людей через війну і їм не підійде будь-який мир на будь-яких умовах

Зеленський розповів про переговори з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась. Глава держави зауважив, що не можна втрачати можливості дипломатичного вирішення питання щодо миру. Але складно домовлятись з людьми, які катували український народ.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для APNews.

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"Є люди, які втратили дітей, і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах. І в будь-який час. Бо це велика рана і велика трагедія втратити близьких людей. Але якщо говорити не емоційно, а це складно, то ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчуватися миром або закінчується мільйонами жертв. І все одно там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни", – сказав Зеленський.

Він додав, що саме з цього потрібно робити висновки.

"Так, ми маємо боротися, але боротися заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей. І тому важливо зупинити цю війну. Складно. Емоційно складно. Складно з точки зору бажання, ніхто не хоче домовлятись з людиною чи з людьми, які катували цей народ. Це все зрозуміло. І це я вам скажу як чоловік, як батько. Я все це прекрасно розумію", – заявив Зеленський.

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За словами президента, не можна втрачати можливості.

"Якщо вони (можливості – ред.) в нас будуть на дипломатичне вирішення цього питання, то їх втрачати не можна. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну. Вирішувати за них і говорити: "Ні , ми не готові говорити, тому що це вбивці", – сказав Зеленський.

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Зеленський пообіцяв відновити всі кордони України

Усю лінію державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП у Telegram-каналі.

"Настане час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу та відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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