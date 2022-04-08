Подоляк звернувся до росіян: "Ваші солдати почнуть ґвалтувати і грабувати вже вас"

Російські окупанти, які ґвалтували українських дівчат і грабували оселі, вже ніколи не зможуть жити за законом.
Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Маєте молитися"
"Росіяни, які радіють смертям українців, мають дещо зрозуміти. Ті з вас, хто ґвалтував українських дівчат і грабував оселі, вже ніколи не зможуть жити за законом. Маєте молитися, щоб їх ліквідувала українська армія. Бо коли ваші солдати повернуться в РФ, то почнуть ґвалтувати й грабувати вже вас", – написав він.
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Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.