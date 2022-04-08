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Подоляк обратился к россиянам: "Ваши солдаты начнут насиловать и грабить уже вас"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 апреля, 11:16
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Советник главы ОП сказал, что должны понять в РФ
Советник главы ОП обратился к россиянам.
Советник главы ОП обратился к россиянам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, которые насиловали украинских девушек и грабили дома, уже никогда не смогут жить по закону.

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Должны молиться"

"Россияне, которые радуются смертям украинцев, должны кое-что понять. Те из вас, кто насиловал ?? украинских девушек и грабил дома, уже никогда не смогут жить по закону. Должны молиться, чтобы их ликвидировала ??украинская армия. Потому что когда ваши солдаты вернутся в ??РФ, то начнут насиловать и грабить уже вас", – написал он.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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