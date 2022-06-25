Подоляк відреагував на ракетний удар РФ: Україна покарає зло

Протягом ночі армія Росії випустила по Україні півсотні ракет

Михайло Подоляк заявив, що ракетні обстріли не змусять Україну панікувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не зможе залякати Україну масованими ракетними ударами, зло обов'язково буде покарано.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

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"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов'язково за все зло покарає…", – наголосив він.

48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022

Окупанти випустили по Україні десятки ракет

Вранці 25 червня російські військові випустили по Україні десятки ракет з території Білорусі, ймовірно, з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи, зокрема, було чути в Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти з "Градів", "Ураганів" та інших видів озброєнь.

Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху: ворог завдав ракетних ударів авіацією з території Білорусі та Чорного моря – найбільше постраждала Житомирська область. Усі подробиці на відео.