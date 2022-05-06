Подоляк предупредил о планах Путина в Мариуполе на 9 мая

Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть в форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Россия нарушает Женевскую конвенцию.
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"24 августа 2014 в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских", – говорится в сообщении.
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По словам Михаила Подоляка, в Украине фиксируют каждого оккупанта, который унижает и пытает украинских пленных.
"Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", – говорится в сообщении.
Оккупанты держат украинцев в фильтрационных лагерях
Мужчины находятся в фильтрационных лагерях в тяжелых условиях уже несколько дней. Также известно об одном случае заболевания туберкулезом среди мужчин.
Людей держат в спортивном зале, у них отобрали документы, издали бумажки о прохождении фильтрации. Впрочем, их все равно не отпускают. Российские боевики решают дальнейшую судьбу этих мужчин.
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