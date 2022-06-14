Подоляк попередив США, до чого приведуть домовленості з Москвою про припинення вогню

Якщо Путін побачить, що його агресію винагороджують, він, напевно, захоче повторити її пізніше

Михайло Подоляк дав прогноз щодо домовленостей з РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Деякі європейські лідери сподіваються, що домовленості з Москвою про припинення вогню допоможуть зупинити економічну кризу, що розгорається. Насправді ж це призведе до "постійної війни".

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The New York Times.

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За його словами, якщо Путін побачить, що його агресію винагороджують, він, напевно, захоче повторити її пізніше.

Подоляк додав, що західні лідери можуть неохоче визнавати скоєні ними помилки у відносинах з Росією. Вони також сподіваються, що зможуть якнайшвидше відновити звичні бізнес-зв'язки з країною-агресором.

"Якщо закінчити війну належним чином, використовуючи отриману нами потрібну кількість зброї, ми повинні завдати їм кілька військових поразок. Програші на полі бою призведуть до трансформації політичної системи РФ", – сказав Подоляк.

Подоляк озвучив точний список зброї, яка допоможе Україні вигнати РФ

Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter. Він назвав конкретну кількість необхідних озброєнь.

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"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", – написав він.

За словами Подоляка, потреби України у зброї такі:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Також Подоляк нагадав, що 16 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої Україна очікує на рішення щодо зброї.

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Раніше Подоляк розповів, як і коли завершиться війна в Україні. За його словами, мінімум, за якого Україна погодиться на мирні переговори, — це повернення до кордонів до 24 лютого 2022 року. Метою-максимум є відновлення територіальної цілісності України у визнаних світовою спільнотою кордонах — тобто включаючи нині окуповані території Донбасу та Криму.

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