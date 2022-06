Подоляк прирівняв Росію до Сирії, Ірану та КНДР

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія – спонсор тероризму. За його словами, торгівля з РФ має дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

Подоляк додав, що рішення залишається за Сенатом США.

