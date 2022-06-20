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Подоляк прирівняв Росію до Сирії, Ірану та КНДР

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 14:51
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Радник голови Офісу президента зазначив, що рішення залишається за Сенатом США
Михайло Подоляк виступив із новою заявою про РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Михайло Подоляк виступив із новою заявою про РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія – спонсор тероризму. За його словами, торгівля з РФ має дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Важливо зафіксувати юридично: Росія – країна–спонсор тероризму. Торгівля з РФ повинна дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками. Кремль сам вийшов з клубу цивілізованих країн. РФ настав час офіційно приєднатися до однодумців – Сирії, Ірану, КНДР", – сказав він.

Подоляк додав, що рішення залишається за Сенатом США.

Подоляк різко відповів на фантазії Путіна щодо війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму, заявив, що проведення "спеціальної воєнної операції" було вимушеним. Також він звинуватив, як завжди, майже в усьому Захід. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував у Twitter останні заяви президента РФ.

"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, вбивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" – зазначив він.

Раніше ми розповідали, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що за два роки України може нібито не існувати. За його словами, якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв.

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