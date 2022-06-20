Подоляк прирівняв Росію до Сирії, Ірану та КНДР

Радник голови Офісу президента зазначив, що рішення залишається за Сенатом США

Михайло Подоляк виступив із новою заявою про РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія – спонсор тероризму. За його словами, торгівля з РФ має дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Важливо зафіксувати юридично: Росія – країна–спонсор тероризму. Торгівля з РФ повинна дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками. Кремль сам вийшов з клубу цивілізованих країн. РФ настав час офіційно приєднатися до однодумців – Сирії, Ірану, КНДР", – сказав він.

Подоляк додав, що рішення залишається за Сенатом США.

?? – the sponsor of terrorism. Trade with RF must be equated до підтримки terrorism with properes consequences. ?? voluntarily left the club of civilized countries. Це час для RF до офіційного спілкування як-minded countries: Syria, Iran and DPRK. The decision is up to US #Senate . - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 20, 2022

Подоляк різко відповів на фантазії Путіна щодо війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму, заявив, що проведення "спеціальної воєнної операції" було вимушеним. Також він звинуватив, як завжди, майже в усьому Захід. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував у Twitter останні заяви президента РФ.

"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, вбивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" – зазначив він.

Раніше ми розповідали, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що за два роки України може нібито не існувати. За його словами, якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв.