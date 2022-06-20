Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Подоляк прировнял Россию к Сирии, Ирану и КНДР

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 14:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник главы Офиса президента отметил, что решение остается за Сенатом США
Михаил Подоляк выступил с новым заявление о РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк выступил с новым заявление о РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия – спонсор терроризма. По его словам, торговля с РФ должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

Реклама

"Важно зафиксировать юридически: Россия – страна–спонсор терроризма. Торговля с РФ должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями. Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран. РФ пора официально присоединиться к единомышленникам – Сирии, Ирану, КНДР", – сказал он.

Подоляк добавил, что решение остается за Сенатом США.

Подоляк резко ответил на фантазии Путина по поводу войны в Украине

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума, заявил, что проведение "специальной военной операции" было вынужденным. Также он обвинил, как всегда, почти во всем Запад. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter последние заявления президента РФ.

"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?" – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что через два года Украины может якобы не существовать. По его словам, если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 20 июня
1
Личный состав 33800
Личный состав
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артиллерия 749
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 238
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2527
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
Подробности уникальной операции
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.69

ВЫБОР УКРАИНЦЕВ
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20764.43

Binance Coin (BNB)

215.83

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

53.48

Theta (THETA)

1.32

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять