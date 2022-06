Подоляк прировнял Россию к Сирии, Ирану и КНДР

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия – спонсор терроризма. По его словам, торговля с РФ должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

Подоляк добавил, что решение остается за Сенатом США.

?? — the sponsor of terrorism. Trade with RF must be equated to supporting terrorism with proper consequences. ?? voluntarily left the club of civilized countries. It is time for RF to officially join like-minded countries: Syria, Iran and DPRK. The decision is up to US #Senate.