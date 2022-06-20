Подоляк прировнял Россию к Сирии, Ирану и КНДР

Советник главы Офиса президента отметил, что решение остается за Сенатом США

Михаил Подоляк выступил с новым заявление о РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия – спонсор терроризма. По его словам, торговля с РФ должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

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"Важно зафиксировать юридически: Россия – страна–спонсор терроризма. Торговля с РФ должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями. Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран. РФ пора официально присоединиться к единомышленникам – Сирии, Ирану, КНДР", – сказал он.

Подоляк добавил, что решение остается за Сенатом США.

?? — the sponsor of terrorism. Trade with RF must be equated to supporting terrorism with proper consequences. ?? voluntarily left the club of civilized countries. It is time for RF to officially join like-minded countries: Syria, Iran and DPRK. The decision is up to US #Senate. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 20, 2022

Подоляк резко ответил на фантазии Путина по поводу войны в Украине

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума, заявил, что проведение "специальной военной операции" было вынужденным. Также он обвинил, как всегда, почти во всем Запад. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter последние заявления президента РФ.

"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?" – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что через два года Украины может якобы не существовать. По его словам, если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев.