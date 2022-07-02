Подоляк розповів про перехід Росії до нової концепції війни

Окупанти абсолютно не зважають на те, як світ відреагує на вбивства мирних жителів

Михайло Подоляк прокоментував ракетні обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія почала атакувати крилатими ракетами українські міста, тому що на фронті окупанти бажаних для себе успіхів не демонструють. Тепер Кремль намагається терором змусити Україну на територіальні поступки.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє 24tv.ua.

Реклама

"Сьогодні маємо атаку на Одесу, де є загиблі. Росія змінила тактику. Вона зараз атакує потужніше крилатими ракетами наші міста. З військового погляду вони, як з'ясувалося, воювати не дуже якісно вміють. Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії", – заявив він.

За словами Подоляка, росіяни "абсолютно не зважають на те, як на це реагує світ – на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів".

"Вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки". З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали "давайте якось ту війну закінчувати". Сьогодні вийшла нова стаття пана Кіссінджера, де він знову каже: "давайте робити певні територіальні поступки, тоді буде можливість закінчити війну", – пояснив радник керівника ОПУ.

Як зазначив Подоляк, це нова тактика Росії – "бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів". На його думку, усе це не працюватиме.

Ракетні обстріли українських міст

Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Одеській області літаками стратегічної авіації. У Сергіївці Білгород-Дністровського району одна ракета влучила в 9-поверхову будівлю, друга – в базу відпочинку.

Реклама

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд на 9 поверхів. Удар був такої сили, що вибило вікна у сусідніх будинках. Внаслідок атаки щонайменше 20 людей загинуло, 38 було поранено.

27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Удар припав у торговельний центр "Амстор", де в той час перебувало багато відвідувачів. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало.

Своєю чергою, ексглава МВС Арсен Аваков назвав міста, які захистять від російських ракет новою системою ПРО.