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Подоляк рассказал о переходе России к новой концепции войны

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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2 июля, 11:49
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Оккупанты абсолютно не обращают внимания, как мир отреагирует на убийства мирных жителей
Михаил Подоляк прокомментировал ракетные обстрелы украинских городов
Михаил Подоляк прокомментировал ракетные обстрелы украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия начала атаковать крылатыми ракетами украинские города, потому что на фронте оккупанты желаемых для себя успехов не демонстрируют. Теперь Кремль пытается террором принудить Украину к территориальным уступкам.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает 24tv.ua.

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"Сегодня имеем атаку на Одессу, где есть погибшие. Россия изменила тактику. Она сейчас атакует более мощно крылатыми ракетами наши города. С военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не очень качественно умеют. Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки России", – заявил он.

По словам Подоляка, россияне "совершенно не учитывают, как на это реагирует мир – на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов".

"Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки". С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то эту войну заканчивать". Сегодня вышла новая статья господина Киссинджера, где он снова говорит: "давайте делать определенные территориальные уступки, тогда будет возможность закончить войну", – объяснил советник руководителя ОПУ.

Как отметил Подоляк, это новая тактика России – "бить по жилым кварталам и давить на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров". По его мнению, все это не будет работать.

Ракетные обстрелы украинских городов

Российские оккупанты в ночь на 1 июля ударили по Одесской области самолетами стратегической авиации. В Сергеевке Белгород-Днестровского района одна ракета попала в 9-этажное здание, вторая – в базу отдыха.

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В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд на 9 этажей. Удар был такой силы, что выбило окна в соседних домах. В результате атаки по меньшей мере 20 человек погибли, 38 были ранены.

27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Удар пришелся в торговый центр "Амстор", где в то время находилось много посетителей. В результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали.

В свою очередь, экс-глава МВД Арсен Аваков назвал города, которые защитят от российских ракет новой системой ПРО.

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