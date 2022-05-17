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Подоляк розповів про долю переговорів з Росією

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 15:48
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Радник глави ОП пояснив причини паузи в процесі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Переговорний процес із Росією щодо припинення війни в Україні зупинено. Про це розповів радник глави Офісу президента, член переговорної групи Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24". Він пояснив, що Росія неспроможна конструктивно вести діалог.

"Переговорний процес складний, тому що він залежить від подій в Україні. Вони суттєво змінилися з початку війни. Україна — вільна країна, яка у конструктивному діалозі може вибудовувати свої переговорні позиції. Президент Зеленський активно модерує процес та виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися на переговорах. А Росія так і не зрозуміла, що ситуація в Україні не така, як вони думали, і вони свої директиви не змінюють — продовжують шантажувати, якісь позиції промовляють публічно, а не в переговорному процесі. Зрозуміло, що на сьогодні процес зупинено, тому що після Стамбульського комюніке якихось суттєвих зрушень, просування вперед немає. РФ залишається у своєму стереотипному мисленні", — сказав він.

За словами Подоляка, причин гальмування переговорів декілька. На його думку, Росія не демонструє головного – розуміння актуальних процесів у світі та своєї вкрай негативної ролі. Крім того, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії.

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"Спротив України тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне. Також Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку, і тому політична еліта боїться говорити правду. А саме: що з війни треба виходи на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку. І тому воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку. Звідси всі ці коментарі шантажистського типу в публічному просторі щодо переговорів", — сказав він.

Головне ж, на думку, Подоляка, – те, що Росія настроєна отримати все або не отримати нічого.

"Росія абсолютно хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти справжню "боєздатність" своєї армії, а також втратити залишки своєї репутації. Така, на мій погляд, стратегічна мета росіян: все або нічого. Тому немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватої "імперії". Тому пропоную зупинитись на такому: сьогодні взагалі не йдеться про "вихід" чи "не вихід" з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на даному етапі. Буде конкретика — будуть продовжені політичні переговори", — сказав він.

Подоляк наголосив, що переговорний процес згодом буде відновлено.

"Будь-яку війну все одно буде зупинено за столом переговорів, і, як мені здається, модератором буде Зеленський", — сказав він.

Неприйнятно для України

Подоляк прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, щоб Україна поступилася певною частиною території для "збереження обличчя Путіна".

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"Це повноцінна війна, і якщо хтось у Європі цього не розуміє, це не проблема України. Щодо того, щоб віддати щось, щоб пан Путін чи хтось ще в російському керівництві зберіг обличчя, – це неможливо. Це не предмет торгу. Це неприйнятно для України", — заявив він.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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