Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Подоляк рассказал о судьбе переговоров с Россией

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 15:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник главы ОП объяснил причины паузы в процессе
Подоляк рассказал, чем вызвана приостановка переговоров с РФ
Подоляк рассказал, чем вызвана приостановка переговоров с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговорный процесс с Россией о прекращении войны в Украине остановлен. Об этом рассказал советник главы Офиса президента, член переговорной группы Михаил Подоляк в эфире телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24". Он объяснил, что Россия не может конструктивно вести диалог.

"Переговорный процесс сложен, потому что он зависит от событий в Украине. Они существенно изменились с начала войны. Украина — свободная страна, которая в конструктивном диалоге может выстраивать свои переговорные позиции. Президент Зеленский активно модерирует процесс и исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет и может идти речь на переговорах. А Россия так и не поняла, что ситуация в Украине не такая, как они думали, и они свои директивы не меняют — продолжают шантажировать, какие позиции проговаривают публично, а не в переговорном процессе. На сегодняшний день процесс прекращен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-то существенных сдвигов, продвижения вперед нет. РФ остается в своем стереотипном мышлении", — сказал он.

По словам Подоляка, причин торможения переговоров несколько. По его мнению, Россия не демонстрирует ключевого понимания актуальных процессов в мире и своей крайне негативной роли. Кроме того, Россия не понимает, что в любом смысле война уже идет не по правилам, графику или планам России.

Реклама

"Сопротивление Украины только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет. Также Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. А именно: что из войны нужны выходы на совершенно других условиях , чем было заявлено сначала. И потому предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления. Отсюда все эти комментарии шантажистского типа в публичном пространстве по переговорам", — сказал он.

Главное же, по мнению Подоляка, то, что Россия настроена получить все или не получить ничего.

"Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи". Поэтому предлагаю остановиться на следующем: сегодня вообще речь не идет о "выходе" или "не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика — будут продолжены политические переговоры", — сказал он.

Советник подчеркнул, что переговорный процесс впоследствии будет возобновлен.

"Любая война все равно будет остановлена за столом переговоров, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", — сказал он.

Неприемлемо для Украины

Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы Украина уступила некоторую часть территории ради "сохранения лица Путина".

Реклама

"Это полноценная война, и если кто-то в Европе этого не понимает, это не проблема Украины. Что касается того, чтобы отдать что-то, чтобы Путин или кто-то еще в российском руководстве сохранил лицо, – это невозможно. Это не предмет торга. Это неприемлемо для Украины", – заявил он.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Опрос
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 17 мая
1
Личный состав 27900
Личный состав
2
Самолеты 201
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1235
Танки
5
ББМ 3009
ББМ
6
Артиллерия 578
Артиллерия
7
Средства ПВО 90
Средства ПВО
8
РСЗО 198
РСЗО
9
БПЛА 436
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2109
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30530.92

Binance Coin (BNB)

309.17

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.34

Theta (THETA)

1.4

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,48 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.48

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять