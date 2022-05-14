Зеленський закликав США визнати Росію країною-спонсором тероризму

Президент України зустрівся з американською делегацією

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Президент України Володимир Зеленський закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це він заявив під час зустрічі із делегацією Сенату США, повідомляє сайт президента. Делегація, яку очолює лідер республіканської меншості у Сенаті Мітчелл Макконнелл, перебуває з візитом в Україну.

Президент наголосив на особливій ролі США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він відзначив ухвалення Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та припинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

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"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму", – наголосив президент.

Глава держави наголосив, що візит делегації США є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.

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