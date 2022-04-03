Путин пойдет дальше и повторит атаку на Киев – полковник СБУ Притула

Хозяин Кремля может перебросить свои силы на Донбасс, чтобы ослабить Украину, и в это же время будет снова готовить атаку на Киев

Военный эксперт Михаил Притула раскрыл планы Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не оставляет идею захватить Киев, для этого он, возможно, использует два варианта. Об этом рассказал полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула ведущим канала "Украина 24" Василию Голованову и Виктории Логуновой в эфире проекта FREEДOM.

"Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев. Это понятная и очевидная логика. Как один из вариантов его действий – это будет начало конфликта в Приднестровье. Тут он может пойти захватывать или сразу Молдавию, потому, что это будет очень легкая цель, или он пустит Приднестровье в атаку на Украину", – считает эксперт.

По его словам, более легким вариантом для него будет "освобождение" Молдовы со стороны Приднестровья, украинским военным в этой ситуации придется стягивать силы в ту зону.

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"Для нас это обернется тем, что нам нужно будет тянуть еще огромное количество сил на эту зону. В то время, когда он растянет наши силы, он соберет группировку на севере от Киева и еще раз попытается захватить столицу. После чего он в очередной раз получит серьезное военное поражение, после этого будет сломан путинский режим", – резюмировал Притула.

План Путина

РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столицы. Поэтому Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны.

Нападение на Киев

Британская газета The Guardian публикует данные разведки MI6, согласно которым в ближайшие дни в пригородах Киева, скорее всего, развернутся новые ожесточенные бои – отвод войск с этого направления был просто маневром.