Арахамія розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін

Очільник української делегації Давид Арахамія заявив, що вже настала потреба зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. За його словами, вже за тиждень планується напрацювати те, що залежить від учасників переговорного процесу.
Про це Арахамія розповів в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, на останніх очних переговорах було піднято питання про зустріч Зеленського та Путіна, але тоді делегація РФ заявила, що "потрібно мати більш узгоджений проєкт договору".
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"За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І сподіватимемося, що далі зустрічатимуться президенти країн", – зазначив Арахамія.
Арахамія: Перший примірник вимог Росії на переговорах віддам до музею Перемоги
На перші перемовини України та Росії представники країни-агресора привезли ультимативні вимоги, які фактично означали капітуляцію, хоча саме цього слова у переданому папері і не було. Про це розповів очільник української делегації Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".
Поки опубліковувати ці вимоги неможна, однак, обіцяє політик, одного дня Україна побачить цей документ, від якого "хотілось встати і піти".
"Я зберіг першою версію вимог російської сторони. Воно називалось "договір", але для мене це точно були умови капітуляції. Вони це передали нам у паперовому вигляді і я нам для Музею Перемоги залишу цей примірник. Наші західні партнери відзначають, що в перемовинах значний прогрес. Але, якщо українець побачить цей проміжний результат, там такого переможного аспекту не побачать. Ми в процесі", – зазначає Арахамія.
Серед важливих для України моментів, які відбулись у перемовинах, як зазначає Арахамія:
- Змінилось місце з Білорусі на Стамбул.
- Українську позицію поставили публічно, через що Росія вже не зможе імітувати процес перемовин.
"Були основні побоювання, що цей процес (переговорів – ред.) для того, щоб приховати військові дії і всім розповідати, що триває перемовний процес, тож давайте санкції нові не вводити. Така була тактика", – каже глава делегації. Тому дуже важливо було оприлюднити українську позицію – це звузило можливості Росії уникати справжнього діалогу.