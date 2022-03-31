Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Арахамія розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 01:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За його словами, на останніх очних переговорах було піднято питання про зустріч глав держав
Давид Арахамія заявив, що незабаром Зеленський та Путін проведуть зустріч. Фото: колаж "Сьогодні"
Давид Арахамія заявив, що незабаром Зеленський та Путін проведуть зустріч. Фото: колаж "Сьогодні"

Очільник української делегації Давид Арахамія заявив, що вже настала потреба зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. За його словами, вже за тиждень планується напрацювати те, що залежить від учасників переговорного процесу.

Про це Арахамія розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Реклама

За його словами, на останніх очних переговорах було піднято питання про зустріч Зеленського та Путіна, але тоді делегація РФ заявила, що "потрібно мати більш узгоджений проєкт договору".

"За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І сподіватимемося, що далі зустрічатимуться президенти країн", – зазначив Арахамія.

Арахамія: Перший примірник вимог Росії на переговорах віддам до музею Перемоги

На перші перемовини України та Росії представники країни-агресора привезли ультимативні вимоги, які фактично означали капітуляцію, хоча саме цього слова у переданому папері і не було. Про це розповів очільник української делегації Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

Реклама

Поки опубліковувати ці вимоги неможна, однак, обіцяє політик, одного дня Україна побачить цей документ, від якого "хотілось встати і піти".

"Я зберіг першою версію вимог російської сторони. Воно називалось "договір", але для мене це точно були умови капітуляції. Вони це передали нам у паперовому вигляді і я нам для Музею Перемоги залишу цей примірник. Наші західні партнери відзначають, що в перемовинах значний прогрес. Але, якщо українець побачить цей проміжний результат, там такого переможного аспекту не побачать. Ми в процесі", – зазначає Арахамія.

Серед важливих для України моментів, які відбулись у перемовинах, як зазначає Арахамія:

  • Змінилось місце з Білорусі на Стамбул.
  • Українську позицію поставили публічно, через що Росія вже не зможе імітувати процес перемовин.

"Були основні побоювання, що цей процес (переговорів – ред.) для того, щоб приховати військові дії і всім розповідати, що триває перемовний процес, тож давайте санкції нові не вводити. Така була тактика", – каже глава делегації. Тому дуже важливо було оприлюднити українську позицію – це звузило можливості Росії уникати справжнього діалогу.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 30 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47023.39

Binance Coin (BNB)

442.57

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

131.36

Theta (THETA)

3.97

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.59

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти