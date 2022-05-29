Польща передала Україні потужну зброю: що про неї відомо

ЗСУ посиляться великокаліберною артилерією, сумісною з боєприпасами НАТО

Польща передала ЗСУ гаубиці KRAB / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща передала Збройним силам України самохідні гаубиці KRAB калібру 155 мм, а також навчила українських артилеристів роботі з ними.

Про це повідомляє Polskie Radio 24, посилаючись на джерело в уряді Польщі.

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За даними видання, Польща передала українській армії три батареї – 18 самохідних гаубиць KRAB, і вивчила 100 артилеристів.

KRAB – це польська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Для виробництва артустановки використовується башта від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм. Максимальна дальність стрільби – 40 км.

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Якою зброєю Польша допомагає Україні

Польща у березні ухвалила закон, що полегшив передачу зброї Україні. Вона є другим за величиною донором військової техніки для України – після США.

Серед озброєння, яке надійшло в Україну з Польщі, – близько 250 танків Т-72, самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", реактивних систем залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря – повітря" для літаків Міг-29 і Су-27.

Крім важкої техніки, українці мають польські ударні безпілотники Warmate. Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів.