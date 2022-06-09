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Польські САУ "Краб" вже передали на фронт українським військовим – Резніков

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 червня, 11:43
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Глава Міноборони також відзвітував про поставки зброї від партнерів
Резніков відзвітував про поставки польських "Крабів" на фронт.
Резніков відзвітував про поставки польських "Крабів" на фронт. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про передачу на фронт польських САУ "Краб". Це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який Україні вдалося залучити від партнерів.

Про це інформує Міноборони.

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"Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", – зазначив Резніков.

За його словами, станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід.

Резніков відзвітував про поставки зброї

Мінстр також повідомив, що одночасно до ЗСУ поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період.

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"За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією", – наголосив Резніков.

Крім того, спеціалісти ДК "Укроборонпром" відновили чи поставили на службу нашим воїнам сотні одиниць військової та спеціальної техніки, зокрема – трофейної.

Від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо).

Крім того, були поставлені ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо.

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"Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз", – обіцяє Резніков.

Крім цього Міноборони через різні механізми передало сотні безпілотників, у тому числі – кілька десятків ударних.

"Ми очікуємо у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА", – додав міністр.

Також Резніков повідомив, що берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з українськими "Нептунами" вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва".

Раніше ми писали, що Польща укладає з Україною рекордний контракт на постачання зброї.

Крім того, повідомлялося, що ЗСУ повинні протриматися в Сєвєродонецьку як мінімум до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоб можна було відтіснити їхню "арту".

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Рвався туди, де найстрашніше… Віктор Понятенко - боєць морської піхоти ВСУ. До війни - знаний боксер, чемпіон Європи серед молоді, срібний призер кубку України, майстер кулачних боїв. З перших днів війни - на фронті, в найгарячіших точках, куди сам завжди просився. Загинув від кулі ворога під час виконання бойового завдання.

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