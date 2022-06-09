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Польские САУ "Краб" уже передали на фронт украинским военным – Резников

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июня, 11:43
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Глава Минобороны также отчитался о поставках оружия от партнеров
Резников отчитался о поставках польских "Крабов" на фронт.
Резников отчитался о поставках польских "Крабов" на фронт. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников сообщил о передаче на фронт польских САУ "Краб". Это 5-й вид артиллерии 155 мм калибра, который Украине удалось привлечь от партнеров.

Об этом информирует Минобороны.

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"Рад сообщить, что к выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ "Ceasar" и М109А3 – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь", – отметил Резников.

По его словам, по состоянию на данный момент Министерством обороны обеспечены поставки в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход.

Резников отчитался о поставках оружия

Министр также сообщил, что одновременно в ВСУ поставлено более полусотни орудий других крупных калибров. А также снарядов к ним, составляющим более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период.

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"По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, которая суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией", – подчеркнул Резников.

Кроме того, специалисты ДК "Укроборонпром" восстановили или поставили на службу нашим воинам сотни единиц военной и специальной техники, в частности – трофейной.

От партнеров Украина получила близко 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и др.).

Кроме того, были поставлены ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и др.) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.) – их тысячи, это общеизвестно.

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"Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас", – обещает Резников.

Кроме этого Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных.

"Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА", – добавил министр.

Также Резников сообщил, что береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с украинскими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва".

Раньше мы писали, что Польша заключает из Украины рекордный контракт на поставку оружия.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ должны продержаться в Северодонецке как минимум до того момента, когда приедет достаточное количество дальнобойного оружия, чтобы можно было оттеснить их "арту".

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Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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