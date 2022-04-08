Помічників нардепів від "ОПЗЖ" викрили на співпраці з Росією

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" у причетності до колабораційної діяльності.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Хто виявився зрадником і допомагав РФ
Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".
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За даними джерела УП, це гендиректор телеканалу Артем Марчевський.
В ДБР є інформація, що чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.
Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа – За життя", особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука. Джерела УП кажуть, що це – Олександр Маменко.
У підозрюваних провели обшуки
Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:
- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
- протоколи дільничних виборчих комісій;
- моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
- комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.
Наразі слідчі намагаються встановити місцеперебування фігурантів та їхніх спільників. На майно та банківські рахунки накладуть арешт на користь бюджету.
Обшуки в помічників нардепів. Фото: ДБР
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