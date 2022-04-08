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Помічників нардепів від "ОПЗЖ" викрили на співпраці з Росією

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 квітня, 15:47
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До антиукраїнської діяльності причетний один із топменеджерів телеканалу "112 Україна"
Одним із підозрюваних є топменеджер санкційного телеканалу "112 Україна".
Одним із підозрюваних є топменеджер санкційного телеканалу "112 Україна". / Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" у причетності до колабораційної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Хто виявився зрадником і допомагав РФ

Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".

За даними джерела УП, це гендиректор телеканалу Артем Марчевський.

В ДБР є інформація, що чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

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Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа – За життя", особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука. Джерела УП кажуть, що це – Олександр Маменко.

У підозрюваних провели обшуки

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:

  • документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
  • чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
  • протоколи дільничних виборчих комісій;
  • моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
  • комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі слідчі намагаються встановити місцеперебування фігурантів та їхніх спільників. На майно та банківські рахунки накладуть арешт на користь бюджету.

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Обшуки в помічників нардепів. Фото: ДБР

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