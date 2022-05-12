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Пощади не буде. Подоляк розповів, що чекає на зрадників після звільнення Херсонщини

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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12 травня, 13:55
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Радник керівника ОПУ зазначив, що відповідні органи фіксують усі злочини окупантів
Подоляк заявив, що Херсонщину буде звільнено. Фото: колаж "Сьогодні"
Подоляк заявив, що Херсонщину буде звільнено. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Херсонська область є українською землею і обов'язково буде звільнена Збройними силами України від окупації військовими РФ.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Запам'ятайте головне. Херсонщина є українською землею і буде звільнена Збройними силами України, незалежно від вигадування нових назв чи ідей для приєднання до інших "російських бандитських галактик". Увесь світ бачив мужність і хоробрість мешканців Херсона, які виходили з українськими прапорами зупиняти колони російської військової техніки. Ми не дозволимо кремлівським хворобливим імперським амбіціям забрати в наших громадян право на щасливе майбутнє", – сказав Подоляк.

Він також зазначив, що тимчасова окупація Херсона – це зло.

"Все, що сьогодні має відношення до Zомбінації росіян, – зло. Абсолютне", – сказав він.

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За словами радника керівника ОПУ, весь світ бачить опір, який чинять українці на півдні країни проти російської окупації.

"Але, на відміну від 2014 року, коли певний відсоток наших громадян мав ілюзії, що "русский мир" – це можливості, кар’єра, гроші та інше перспективне "каміння з неба", сьогодні є повне розуміння того, що Росія – це тотальний занепад, концентраційні табори, презирство світу, ізоляція, масові вбивства, бандитизм. Тому спротив російській навалі на півдні України дуже потужний. На всіх рівнях", – наголосив Подоляк.

Він зазначив, що Офіс президента України відстежує всі рухи російських окупантів у Херсонській області.

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"Ми фіксуємо злочини росіян у повному обсязі – насильство над людьми, масові викрадення, катування у підвалах, крадіжки майна, спроби створити фіктивні управлінські структури. Бачимо та знаємо про все. Всі злочини документально фіксуються і у фіналі матимуть абсолютно розгромні кримінальні наслідки", – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що також фіксуються усі нечисленні імена колаборантів.

"Ми також фіксуємо всі нечисленні імена колаборантів – на кожного з них обов’язково чекає лава підсудних. Інтенсивність війни сьогодні така, що жодної пощади зрадникам більше не буде. Тому ще раз повторю: на кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних з подальшими великими тюремними строками. Це якщо вони доживуть до своїх особистих судів, а не отримають "нагороду" вже зараз. Наш спеціальний "нагородний відділ" працює цілодобово. Просто чекайте своєї черги!" – наголосив Подоляк.

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