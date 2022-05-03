Після 9 травня війська РФ в Ізюмі опиняться в оточенні — Коваленко

Ізюм перетворився на другу Чорнобаївку

Коваленко вважає, що РФ вже програла битву за Донбас/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія вже програла битву за Донбас, — вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Про це він розповів телеведучій Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна24".

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Велика битва за Донбас, названа так російськими пропагандистами, була програна ще до її початку, вважає Олександр Коваленко.

"На Донбасі Росія використовує фізично і психологічно виснажені підрозділи та засоби, які перекинули з-під Києва та Сум під виглядом виводу, але це була соромітницька втеча. Замість того, щоб відправити їх лікуватись в рамках ротації, їх перекинули на Донбас. Зараз ми бачимо, що "велика битва" — це просування на один км за добу, а інколи і з відступами після таких просувань", — зазначив Коваленко.

Експерт повідомив, що в напрямку Рубіжного, Авдіївки, Попасної та Ізюму сконцентроване найбільше угрупування російських військ. Втім, зокрема, Ізюм вже перетворюється на другу Чорнобаївку, оскільки постійно йде пресинг та знищення російських окупаційних військ українською артилерією.

"ЗСУ проводять активні контрнаступи на Харківському плацдармі в кількох напрямках. Не виключаю того, що до 9 травня чи трохи пізніше в Ізюмі серйозне російське угрупування опиниться в оточенні", — сказав експерт.

Олександр Коваленко висловив думку, що це може стати кінцем так званої "великої битви" за Донбас для російських окупантів.

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Що стосується небезпеки з боку Придністров’я, експерт також висловив оптимізм:

"Армія Молдови набагато слабша за військові формування так званого Придністров’я. Але в Молдови є друзі, їй є до кого звернутись по допомогу. Наприклад, вона може звернутись до України або Румунії".

Експерт переконаний, якби мова йшла про Молдову, як про країну, в якої немає друзів і партнерів, план захоплення її Росією був би цілком реалістичним. Але сьогодні ми живемо в іншому, багатополярному світі, де цивілізовані країни співпрацюють, комунікують та підтримують добросусідські стосунки.

"На мій погляд, якщо Росія вдарить з Придністров’я, це стане фатальним для самого Придністров’я. Цей регіон є метастазом "руського міру", який існує майже три десятиріччя. З 2014 року Генштаб приділяв увагу не тільки Донецькому плацдарму, але і іншим напрямкам, в тому числі північному з Білорусі, а також з Придністров’я", — сказав Коваленко.

Експерт пояснив, що на останньому напрямку сконцентрована достатня кількість сил, щоб за умови прохання Кишеньова надати допомогу, зробити це. При цьому, не відволікаючи увагу від Миколаївського чи Херсонського напрямку.

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Коваленко також пояснив, чому окупанти вже втретє підривають міст поряд із Затокою:

"Він важливий для них, як логістичний об’єкт, який поєднує праву та ліву частини Одеської області. Щоправда, ці удари були б доцільніше під час десантування, але РФ не має достатнього потенціалу, щоб реалізувати будь-яку десантну операцію в Одесі та області".

На думку оглядача, сьогодні російські кораблі будуть знищені на підході до берегової лінії з Україною, тому окупанти взялися за руйнування інфраструктури, намагаючись розірвати наш зв'язок з сусідами. Загалом експерт не вважає факт руйнування цього мосту аж надто критичним.

За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

особового складу – 75;

танків – 2;

БМП – 6;

ББМ – 5;

артилерійських систем – 1;

мінометних розрахунків – 2;

АТ – 3;

БПЛА – 4;

спеціальна техніка – 1.

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