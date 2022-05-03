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После 9 мая войска РФ в Изюме окажутся в окружении — Коваленко

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 мая, 00:29
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Изюм превратился во вторую Чернобаевку
Коваленко считает, что РФ уже проиграла битву за Донбасс/Фото: коллаж: "Сегодня"
Коваленко считает, что РФ уже проиграла битву за Донбасс/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия уже проиграла битву за Донбасс, — считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Об этом он рассказал телеведущей Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Большая битва за Донбасс, названная так российскими пропагандистами, была проиграна еще до начала, считает Александр Коваленко.

"На Донбассе Россия использует физически и психологически истощенные подразделения и средства, которые перебросили из-под Киева и Сум под видом вывода, но это было стыдное бегство. Вместо того чтобы отправить их лечиться в рамках ротации, их перебросили на Донбасс. Сейчас мы видим, что "великая битва" — это продвижение на один км за сутки, а иногда и с отступлениями после таких продвижений", — отметил Коваленко.

Эксперт сообщил, что в направлении Рубежного, Авдеевки, Попасной и Изюма сконцентрирована самая большая группировка российских войск. Впрочем, в частности, Изюм уже превращается во вторую Чернобаевку, поскольку постоянно идет прессинг и уничтожение российских оккупационных войск украинской артиллерией.

"ВСУ проводят активные контрнаступления на Харьковском плацдарме в нескольких направлениях. Не исключаю того, что до 9 мая или чуть позже в Изюме серьезная российская группировка окажется в окружении", — сказал эксперт.

Александр Коваленко выразил мнение, что это может стать концом так называемого "великого сражения" за Донбасс для российских оккупантов.

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Что касается опасности со стороны Приднестровья, эксперт также выразил оптимизм:

"Армия Молдовы намного слабее военных формирований так называемого Приднестровья. Но у Молдовы есть друзья, ей есть к кому обратиться за помощью. Например, она может обратиться к Украину или Румынии".

Эксперт убежден, если бы речь шла о Молдове, как о стране, у которой нет друзей и партнеров, план увлечения ее Россией был бы вполне реалистичным. Но сегодня мы живем в другом многополярном мире, где цивилизованные страны сотрудничают, коммуникируют и поддерживают добрососедские отношения.

"На мой взгляд, если Россия ударит из Приднестровья, это станет роковым для самого Приднестровья. Этот регион является метастазом "русского мира", который существует почти три десятилетия. С 2014 года Генштаб уделял внимание не только Донецкому плацдарму, но и другим направлениям, в том числе северному из Беларуси, а также из Приднестровья", — сказал Коваленко.

Эксперт пояснил, что на последнем направлении сконцентрировано достаточное количество сил, чтобы при условии просьбы Карманного оказать помощь, сделать это. При этом не отвлекая внимание от Николаевского или Херсонского направления.

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Коваленко также объяснил, почему оккупанты уже в третий раз подрывают мост рядом с Затокой:

"Он важен для них как логистический объект, объединяющий правую и левую части Одесской области. Правда, эти удары были бы целесообразнее во время десантирования, но РФ не имеет достаточного потенциала, чтобы реализовать какую-либо десантную операцию в Одессе и области ".

По мнению обозревателя, сегодня российские корабли будут уничтожены на подходе к береговой линии с Украиной, поэтому оккупанты взялись за разрушение инфраструктуры, пытаясь разорвать нашу связь с соседями. В целом эксперт не считает факт разрушения этого моста слишком критическим.

За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.

"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 75;
  • танков – 2;
  • БМП – 6;
  • ББМ – 5;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометных расчетов – 2;
  • АТ – 3;
  • БПЛА – 4;
  • специальная техника – 1.

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