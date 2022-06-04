Втрати Росії. Генштаб розкрив таємницю, як ворог "зламав зуби" на Запорізькому напрямку

В Україні 101-й день війни, російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста, при цьому зазнають величезних втрат не лише серед особового складу, а й озброєння.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 31050 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1376 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3379 (+13) одиниць;
- артилерійських систем – 680 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 95 (+0) одиниць;
- літаків – 210 (+0) одиниць;
- вертольотів – 175 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5);
- крилатих ракет – 122 (+1);
- кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 52 (+1).
"Найбільші втрати противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", – зазначили у Генштабі.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0. повідомив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 червня.
Ситуація в Україні
- Станом на 4 червня від рук російських окупантів постраждали 726 українських дітей.
- У Маріуполі окупанти знищують докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розбитих будинках
- У ключовому для російських окупантів місті Сєверодонецьку Луганської області продовжуються вуличні бої. Російські військові зазнають величезних втрат.
- По Одеській області вранці росіяни завдали ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.
- На окупованій території Херсонської області наростає партизанський опір.
- У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют під час тривоги.
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