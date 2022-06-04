Потери России. Генштаб открыл секрет, как враг "сломал зубы" на Запорожском направлении

В Украине 101-й день войны, российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, при этом несут огромные потери не только среди личного состава, а и вооружения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1 376 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин – 3 379 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 680 (+5) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средства ПВО – 95 (+0) единиц;
- самолетов – 210 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5);
- крылатых ракет – 122 (+1);
- кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8) единиц;
- специальной техники – 52 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." сообщил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 июня.
Ситуация в Украине
- По состоянию на 4 июня от рук российских оккупантов пострадали 726 украинских детей.
- В Мариуполе оккупанты уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах.
- В ключевом для российских оккупантов городе Северодонецке Луганской области продолжаются уличные бои. Российские военные несут огромные потери.
- По Одесской области утром россияне нанесли ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолеты стратегической авиации произвели пуск Х-59.
- На оккупированной территории Херсонской области нарастает партизанское сопротивление.
- В Приморском районе Одессы запустили провокационный салют во время тревоги.
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