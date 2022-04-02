Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді вплине на забезпечення окупантів, які оточили Харків — розвідка

Пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою. Це вплине на забезпечення військ російських окупантів, які оточили Харків.
Про це повідомляє Міноборони Британії.
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Зазначається, що ймовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюги Росії.
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"Особливо може постраждати забезпечення російських військ, які оточили Харків (60 км від Бєлгорода)", — йдеться в повідомленні.
Окупанти обстріляли околицю Кривого Рогу
Російські окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.
На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.
"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", — розповів виданню "Українська правда" голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.