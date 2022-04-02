Пожар на нефтебазе в Белгороде повлияет на обеспечение оккупантов, окруживших Харьков — разведка

Пожар на нефтебазе в российском Белгороде уничтожила несколько цистерн с нефтью. Это повлияет на обеспечение войск российских оккупантов, окруживших Харьков.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
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Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепи России.
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"Особенно может пострадать обеспечение российских войск, оцепивших Харьков (60 км от Белгорода)", — говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли окрестность Кривого Рога
Российские оккупанты совершили обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога.
В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.
"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", — рассказал изданию "Украинская правда" глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.