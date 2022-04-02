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Пожар на нефтебазе в Белгороде повлияет на обеспечение оккупантов, окруживших Харьков — разведка

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 апреля, 04:14
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Огонь уничтожил несколько цистерн с нефтью
Пожар на нефтебазе повлияет на обеспечение войска РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Пожар на нефтебазе повлияет на обеспечение войска РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пожар на нефтебазе в российском Белгороде уничтожила несколько цистерн с нефтью. Это повлияет на обеспечение войск российских оккупантов, окруживших Харьков.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепи России.

"Особенно может пострадать обеспечение российских войск, оцепивших Харьков (60 км от Белгорода)", — говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли окрестность Кривого Рога

Российские оккупанты совершили обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога.

В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

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"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", — рассказал изданию "Украинская правда" глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

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Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

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