Уряд готує програму підтримки українців, яких депортували до РФ – Верещук

Уряд готує програму підтримки для українців, яких примусово депортували до Росіїта які змогли повернутися.
Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Чимало українців повернулися з російської території, куди їх примусово перемістили. Уряд готує програму підтримки таких людей. Вони мають знати, що на них тут чекають і допоможуть їм, стверджує голова МінТОТ Ірина Верещук.
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"Якщо такі люди мають при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни частково їх відбирають), і є можливість – слід дістатися до українських консульських установ або зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу, повернутися в Україну і влаштуватися" , – додала Ірина Верещук.
Окупанти насильно вивезли зі зруйнованого пологового будинку в РФ понад 70 людей
Російські окупанти продовжують викрадати мешканців Маріуполя. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.
Відомо, що вже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого їх перенаправляють у віддалені міста РФ.
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