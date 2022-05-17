Правоохоронці назвали 20-річного окупанта, який ґвалтував жінок на Київщині

Встановлення решти причетних до цих звірств триває

Ірина Венедіктова заявила, що це вже другий викритий російський ґвалтівник. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Київська обласна прокуратура та Служба безпеки України викрили та повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни 20-річному Булату Фассахову. Останній – підозрюваний у насиллі над жінками на Київщині.

Про це повідомила в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Звірства окупантів

За її словами, це вже другий викритий російський ґвалтівник – 20-річний Булат Фассахов – радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

"Нами зібрано достатньо доказів того, що в березні 2022 року він разом зі співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував", – зазначила Венедіктова.

Вона розповіла, що через кілька днів воєнний злочин повторився:

"Цей же військовослужбовець ЗС РФ разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством".

Генпрокурор заявила, що встановлення решти причетних до цих звірств триває.

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"Якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ до інших воєнних злочинів або щодо його спільників – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за тел.: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", – написала Венедіктова.

Фото – facebook.com/VenediktovaIryna.

Нагадаємо, командиру мотострілецької роти ЗС РФ Антону Струєву повідомили про підозру. Його звинувачують у жорстокому поводженні з українцями під час окупації Київської області. Росіянин вибивав свідчення з полонених у Броварському районі.

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