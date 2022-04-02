Прогноз від Зеленського на закінчення війни та передислокація сил РФ: ситуація в Україні 2 квітня

Очільник держави заявив, що Україна не збирається "торгуватися" з РФ своїми територіями

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна битиметься з ворогом до останнього і не віддасть своїх територій / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 38 день війни з Росією. Президент країни Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News розповів про переговорний процес щодо врегулювання нинішньої ситуації, а також про вступ до НАТО та надання США військової допомоги для наших бійців.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні ранкові події 2 квітня.

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Зеленський розповів про закінчення війни

Президент України заявив, що українцям потрібна лише перемога, на інше вони не згодні, а ось коли це станеться – поки що не відомо.

"Перемога правди – це перемога України та українців. Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болюче питання. Крім перемоги, український народ не погодиться на жодний інший результат", — сказав Зеленський.

Про мирну угоду з країною-окупантом

Зеленський наголосив, що Україна не торгує своїми територіями і не піде на жодні поступки в цьому питанні.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється" – зазначив президент, говорячи про те, чи готова Україна піти на територіальні поступки заради миру.

Україну не хочуть бачити в НАТО

За словами українського лідера, якби Україна увійшла до Альянсу, то він став би набагато сильнішим, але в НАТО нашу країну не хочуть бачити.

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"Нам важко говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче приймати нас. Це помилка, тому що якщо ми приєднаємося до НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильнішим. Ми не слабка держава. Ми є доповненням, ми локомотив", – сказав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський закликав США виділити Україні військову техніку, щоб наша країна могла захиститися від російських окупантів. За його словами, потрібні ракети, літаки, навіть якщо вони радянського зразка.

Радник голови ВП Михайло Подоляк в Twitter написав про те, що для України вкрай потрібне важке озброєння для боротьби з армією РФ, а також, що ворог спробує закріпитися на півдні та сході нашої країни.

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Росія передислокує свої сили

Росія на окремих напрямках відводить свої війська, ймовірно, щоб посилити свої угруповання для подальших наступальних операцій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

В Генштабі відзначили, що ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.

"ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за день відбили 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем РФ", – йдеться у повідомленні.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Україні 2 квітня має відкритися 7 гуманітарних коридорів.

Гумкоридори будуть відкриті за наступними маршрутами