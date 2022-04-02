Зеленський: ми не торгуємо своєю територією

Президент України відповів на запитання журналіста, на які поступки може піти країна заради закінчення війни та на які умови він ніколи не погодиться

Зеленський розповів, як може закінчитись війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що для його країни прийнятним закінченням війни з РФ буде лише перемога. Наша країна не піде на поступки щодо територій.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Fox News.

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"Перемога правди – це перемога України та українців. (...) Питання, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болісне питання. Окрім перемоги, український народ не прийме жодного результату", – заявив президент.

На запитання журналіста про те, на що готовий погодитися Зеленський заради мирної угоди, зокрема, на поступки території України Росії, він відповів: "Ми не торгуємо своєю територією".

"Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється", — відповів Зеленський.

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Україна попросила США надати гарантії безпеки Україні

Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб США були включені до угоди про гарантії безпеки України, яка надасть країні довгострокову підтримку та гарантії того, що РФ не нападе знову.

Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію". Президент також додав, що якщо США не дадуть важких озброєнь, це означатиме "гру" Вашингтона з Україною.