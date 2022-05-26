СБУ оголосила підозру "гауляйтеру" окупантів і екснардепу: хто він і що зробив

Євген Балицький використав вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції

Проти Євгена Балицького відкрили справу за співпрацю з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишньому народному депутату України від Партії регіонів Євгену Балицькому оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу "колабораційна діяльність".

Про це повідомила у Facebook Служба безпеки України.

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"За матеріалами СБУ підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький. Цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку", сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що Балицький за допомогою загарбників примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

"Зрадник критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги. Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов'язувало мешканців сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності", – розповіли в СБУ.

Екснардепу оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Хто такий Балицький

Депутат Запорізької облради Євген Балицький після захоплення військами РФ частини області почав співпрацювати з окупантами, 7 травня провів "пресконференцію", де назвав себе "губернатором області".

Балицький двічі обирався до Верховної Ради – у 2012 та 2014 роках, був членом фракцій Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

У 2017 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом сепаратистських висловлювань Балицького. Депутат в ефірі одного з телеканалів висловив думку щодо можливості відділення території округу, який він представляє.

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Також Балицький відомий як організатор "Безсмертного полку" у Мелітополі.

В Енергодарі підірвали "мера"-колаборанта

В Енергодарі було скоєно замах на самопроголошеного главу "народної адміністрації" міста Андрія Шевчика. Він отримав поранення внаслідок вибуху в під'їзді будинку, де проживає його мати.

Після приходу окупантів депутат міської ради Енергодару від "ОПЗЖ" Андрій Шевчик очолив нову "раду самоорганізації міста".

Після замаху на Шевчика росіяни почали шукати українських партизанів по всьому місту.