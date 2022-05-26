СБУ объявила подозрение "гауляйтеру" оккупантов и экс-нардепу: кто он и что сделал

Евгений Балицкий использовал вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбции

Против Евгения Балицкого завели дело за сотрудничество с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшему народному депутату Украины от Партии регионов Евгению Балицкому объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса "коллаборационная деятельность".

Об этом сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

Реклама

"По материалам СБУ подозрение получил "гауляйтер" россиян на временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой относительно силового захвата власти в регионе", – говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что Балицкий с помощью захватчиков заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области".

"Предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности", – рассказали в СБУ.

Экс-нардепу объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реклама

Кто такой Балицкий

Депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий после захвата войсками РФ части области начал сотрудничать с оккупантами, 7 мая провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области".

Балицкий дважды избирался в Верховную Раду – в 2012 и в 2014 годах, был членом фракций Партии регионов и "Оппозиционного блока".

В 2017 году прокуратура открыла уголовное производство по факту сепаратистских высказываний Балицкого. Депутат в эфире одного из телеканалов высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет.

Реклама

Также Балицкий известен как организатор "Бессмертного полка" в Мелитополе.

В Энергодаре взорвали "мэра"-коллаборанта

В Энергодаре было совершено покушение на самопровозглашенного главу "народной администрации" города Андрея Шевчика. Он получил ранение в результате взрыва в подъезде дома, где проживает его мать.

После прихода оккупантов депутат городского совета Энергодара от "ОПЗЖ" Андрей Шевчик возглавил новый "совет самоорганизации города".

После покушения на Шевчика россияне начали искать украинских партизан по всему городу.