Путін накинувся на Маріуполь через заздрість – Бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що президент РФ Володимир Путін накинувся на місто через заздрість. За його словами, також це свідчить про помсту за те, що у 2014 році Маріуполь не піддався Росії.
Про це міський голова Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
Бойченко заявив, що Маріуполь – це півмільйонне місто, де кожен другий етнічно російський. 95-98% – російськомовне населення. За словами мера, у 2014 році місто не піддалося російській мрії.
Далі по темі
"Полк "Азов" брав участь у визволенні Маріуполя. Також добре працювали і Збройні сили України та Служба безпеки. Це помста за те, що у 2014 році місто не підкорилося РФ", – зазначив Бойченко.
Також мер заявив, що на руках Путіна та його армії є християнський гріх – заздрість. З 2015 року Маріуполь сприймали як промислове провінційне місто біля моря, але влада радикально змінила це і місто стало чистим, з яскравими парками, новими дорогами, новим комунальним транспортом, гарною набережною, хорошим твердим бюджетом.
"Найпрозоріше та відкрите місто, яке працює без корупції, місто залучає міжнародні інвестиції", – наголосив Бойченко.
Ситуація у Маріуполі
- За даними Генштабу ЗСУ, у місті Маріуполі за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії у районах заводу "Азовсталь" та морського порту.
- Захисники Маріуполя роблять неможливе, щоб місто залишалося українським. Вони закликають "тих, хто вірний присязі", приєднатися до боротьби за повернення міста та перемогу. Також в "Азові" розповіли, що насправді відбувається у Маріуполі.
- Міністерство оборони Великої Британії вважає, що російські окупанти можуть атакувати Маріуполь фосфорними бомбами.
- Представники Червоного Хреста не можуть дістатися до Маріуполя вже п'ять днів поспіль.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.