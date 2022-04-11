Путін накинувся на Маріуполь через заздрість – Бойченко

За словами мера Маріуполя, у 2014 році місто не піддалося російській мрії

Вадим Бойченко розповів, чому Володимир Путін напав на Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що президент РФ Володимир Путін накинувся на місто через заздрість. За його словами, також це свідчить про помсту за те, що у 2014 році Маріуполь не піддався Росії.

Про це міський голова Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Бойченко заявив, що Маріуполь – це півмільйонне місто, де кожен другий етнічно російський. 95-98% – російськомовне населення. За словами мера, у 2014 році місто не піддалося російській мрії.

"Полк "Азов" брав участь у визволенні Маріуполя. Також добре працювали і Збройні сили України та Служба безпеки. Це помста за те, що у 2014 році місто не підкорилося РФ", – зазначив Бойченко.

Також мер заявив, що на руках Путіна та його армії є християнський гріх – заздрість. З 2015 року Маріуполь сприймали як промислове провінційне місто біля моря, але влада радикально змінила це і місто стало чистим, з яскравими парками, новими дорогами, новим комунальним транспортом, гарною набережною, хорошим твердим бюджетом.

"Найпрозоріше та відкрите місто, яке працює без корупції, місто залучає міжнародні інвестиції", – наголосив Бойченко.

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