Путин набросился на Мариуполь из-за зависти – Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что президент РФ Владимир Путин набросился на город из-за зависти. По его словам, также это свидетельствует о мести за то, что в 2014 году Мариуполь не поддался России.
Об этом городской голова Вадим Бойченко рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
Бойченко заявил, что Мариуполь – это полумиллионный город, где каждый второй этнически русский. 95-98% – русскоговорящее население. По словам мэра, в 2014 году город не поддался русской мечте.
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"Полк "Азов" участвовал в освобождении Мариуполя. Также хорошо работали и Вооруженные силы Украины, и Служба безопасности. Это месть за то, что в 2014 году город не покорился РФ", – отметил Бойченко.
Также мэр заявил, что на руках Путина и его армии есть христианский грех – зависть. С 2015 года Мариуполь воспринимали как промышленный провинциальный город у моря, но власти радикально изменили это и город стал чистым, с яркими парками, новыми дорогами, новым коммунальным транспортом, красивой набережной, хорошим твердым бюджетом.
"Самый прозрачный и открытый город, который работает без коррупции, город привлекает международные инвестиции", – подчеркнул Бойченко.
Ситуация в Мариуполе
- По данным Генштаба ВСУ, в городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.
- Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу. Также в "Азове" рассказали, что на самом деле происходит в Мариуполе.
- Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты могут атаковать Мариуполь фосфорными бомбами.
- Представители Красного Креста не могут добраться до Мариуполя уже пять дней подряд.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.