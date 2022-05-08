Путін надіслав "вітальне послання" Україні: у Зеленського відреагували

Росія та її політична еліта демонструють феномен об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах

Михайло Подоляк (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Україна має провести психотерапію для росіян у відповідь на "вітальне послання" президента РФ Володимира Путіна. Хазяїн Кремля сьогодні, 8 травня, побажав українському народу "не допустити реваншу" нацизму.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Telegram.

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"У психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи в стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін)" , – написав він.

Подоляк зазначив, що лише за останні кілька днів одразу кілька вгодованих російських суб'єктів зробили чергові людоїдські заяви.

"Парочка Володін/Толстой (спікер та віце-спікер парламенту) екзальтовано наполягає, що спецоперація має закінчитися лише тоді, коли "російська армія вийде на кордони Польщі". Рогозін (голова Роскосмосу) офіційно заявляє, що Рф за півгодини знищить ядерною зброєю... Європу. І ліниво так через тремтливі вгодовані губи додає: "Але не будемо поки цього робити, поки вбиватимемо звичайною зброєю". І відразу депутат "Журавльов" (хоча прізвище ролі не грає – психоруйнівний вірус там у всіх) пропонує вбити 2 млн українців, щоб закінчити спецоперацію. Кумедний плюшевий непитущий Медведєв (заступник у Радбезі) регулярно завиває про те, що він особисто на території України веде війну з НАТО. Особисто. Як Геракл. З НАТО", – пише радник.

При цьому вершиною цинізму стало сьогоднішнє "вітальне послання" Путіна, якого Подоляк назвав "батьком сучасного російського нацизму".

"Тому вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", – додав він.

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