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Путін надіслав "вітальне послання" Україні: у Зеленського відреагували

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 травня, 18:39
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Росія та її політична еліта демонструють феномен об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах
Михайло Подоляк (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Михайло Подоляк (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Україна має провести психотерапію для росіян у відповідь на "вітальне послання" президента РФ Володимира Путіна. Хазяїн Кремля сьогодні, 8 травня, побажав українському народу "не допустити реваншу" нацизму.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Telegram.

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"У психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи в стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін)" , – написав він.

Подоляк зазначив, що лише за останні кілька днів одразу кілька вгодованих російських суб'єктів зробили чергові людоїдські заяви.

"Парочка Володін/Толстой (спікер та віце-спікер парламенту) екзальтовано наполягає, що спецоперація має закінчитися лише тоді, коли "російська армія вийде на кордони Польщі". Рогозін (голова Роскосмосу) офіційно заявляє, що Рф за півгодини знищить ядерною зброєю... Європу. І ліниво так через тремтливі вгодовані губи додає: "Але не будемо поки цього робити, поки вбиватимемо звичайною зброєю". І відразу депутат "Журавльов" (хоча прізвище ролі не грає – психоруйнівний вірус там у всіх) пропонує вбити 2 млн українців, щоб закінчити спецоперацію. Кумедний плюшевий непитущий Медведєв (заступник у Радбезі) регулярно завиває про те, що він особисто на території України веде війну з НАТО. Особисто. Як Геракл. З НАТО", – пише радник.

При цьому вершиною цинізму стало сьогоднішнє "вітальне послання" Путіна, якого Подоляк назвав "батьком сучасного російського нацизму".

"Тому вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", – додав він.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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