Фейгін: На столі у Путіна лежить план до 9 травня, але він боїться цього рішення

Генерали РФ цього дуже чекають

Фейгін розкрив план президента РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові хочуть приховати свої невдачі. Мобілізація несе величезні ризики для Путіна. Викриється правда про "спецоперацію" серед росіян.

Про це розповів російський політичний діяч Марк Фейгін телеведучому телеканалу "Україна 24" Василю Голованову в ефірі проекту FREEDOM.

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До 9 травня залишається все менше часу. Для Росії цей день є своєрідним сакральним святом. Різного роду експерти прогнозують, що тоді від Путіна пролунають важливі заяви, зокрема про загальну мобілізацію.

Марк Фейгін, російський політичний діяч, скептично налаштований щодо того, що Путін зможе відкрито оголосити, впровадити воєнний стан і мобілізацію:

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"Мені здається, що поки вони на це не наважаться. Але точно відомо, що на столі в нього цей план лежить. Він лежить, бо військовим потрібна ця мобілізація, оскільки вони вирішують свої проблеми. Тому що вони ж бояться нести відповідальність за провал операції, другої її фази із початку квітня. А так можна сказати, що нам не вистачає 100 тис особового складу, ще щось. Нумо оголошуйте мобілізацію, а ми забезпечимо результат", – відмітив він.

Звісно, тут стоїть питання чи справді забезпечать. Але дефіцитом живої сили російські військові можуть спробувати пояснити свої невдачі перед президентом Федерації.

Також Фейгін вважає, що сам Путін розуміє, які ризики несе ця мобілізація:

"По-перше, вона може провалитися, просто люди будуть дезертирувати. По-друге, невідомо як ці люди себе поведуть. А далеко не всі там горять бажанням загинути в Україні і можуть себе абсолютно непередбачуваним чином повести. Ну і третє, це ж офіційне визнання провалу цієї так званої спецоперації. А ти навіщо проводиш мобілізацію, навіщо війну оголошувати, з якою ціллю, ти ж сказав, що все нормально, все іде за планом", – розповів він.

Проблема полягає в тім, пояснює Фейгін, що Путін має підтримку тільки тоді, коли людям не треба самим гинути. Можна як завгодно підтримувати звірства в Бучі, поки ти сидиш за комп’ютером у інтернеті, горіти в танку самому – зовсім інша річ.

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Як приклад, політичний діяч згадав нещодавнє звернення батька матроса-строковика про причини загибелі свого сина на крейсері "Москва". На що отримав відповідь, що "Москва" в спецоперації не була задіяна. Його сина навіть не визнали зниклим безвісти, написали, що він відсутній у частині. Річ у тім, зауважує Фейгін, що цей Шкребець, який є кримчанином, підтримував "русский мир", поки його сім’ї не торкнулося горе. Тоді він зіткнувся із цією машиною:

"І він задає ті ж питання: заради чого, чому, ви ж казали, що строковики не будуть приймати участі у воєнній операції, – він адресує це Путіну у своїх постах і так далі. Про що це говорить? Коли тебе особисто торкається війна, то позиція, часто, змінюється на 180 градусів"", – сказав Фейгін.

Ті, хто могли їздити із літерою "Z" на машині, але не йшли добровільно воювати, в умовах мобілізації вибору не матимуть, наголошує Фейгін. Коли їх відправлять у район Рубіжного чи Попасної, то ще невідомо, як довго такий "тип" військовослужбовця проживе на полі бою.

"Тому, насправді, вони оцінюють це, як народ сприйме. Тому що стимулювати цю ідеологічну накачку, у зв'язку з 9 травня, спецоперацією, можна тільки, коли особисто на собі ці люди не приміряють гроби. А коли це самому особисто, то відразу полізуть в інтернеті шукати, що буває з такими, що відбувається на сході, скільки померлих реально. Я думаю, що це теж стримувальний фактор, від того, щоб прийняти таке політичне рішення", – підсумував політичний діяч.

Плани РФ на 9 травня