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Путин направил "поздравительное послание" Украине: у Зеленского отреагировали

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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8 мая, 18:39
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Россия и ее политическая элита демонстрируют феномен объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах
Михаил Подоляк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Украина должна провести психотерапию для россиян в ответ на "поздравительное послание" президента РФ Владимира Путина. Хозяин Кремля сегодня, 8 мая, пожелал украинскому народу "не допустить реванша" нацизма.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

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"В психиатрии многое объяснимо галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Человек добровольно погружает себя в эти состояния и там ведет немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют феномен, скажем так, объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние alucinatio, бессмысленной болтовни, публичных бредов (официальный термин)", – написал он.

Подоляк отметил, что только за последние несколько дней сразу несколько упитанных российских субъектов сделали очередные людоедские заявления.

"Парочка Володин/Толстой (спикер и вице-спикер парламента) экзальтированно настаивает, что спецоперация должна закончиться только тогда, когда российская армия выйдет на границы Польши. Рогозин (председатель Роскосмоса) официально заявляет, что Россия через полчаса уничтожит ядерным оружием... Европу. И лениво так через дрожащие упитанные губы добавляет: "Но не будем пока этого делать, пока будем убивать обычным оружием". И сразу депутат "Журавлев" (хотя фамилию роли не играет – психоразрушающий вирус там у всех) предлагает убить 2 млн украинцев, чтобы закончить спецоперацию. Забавный плюшевый трезвенник Медведев (заместитель в Совбезе) регулярно завивает о том, что он лично на территории Украины ведет войну с НАТО. Лично. Как Геракл. С НАТО", – пишет советник.

При этом вершиной цинизма стало сегодняшнее "поздравительное послание" Путина, которого Подоляк назвал "отцом современного русского нацизма".

"Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", – добавил он.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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