Путін спробує знову захопити Київ – генерал Грузевич

Бригадний генерал запевнив, що українське військове керівництво усвідомлює плани ворога та вживає заходів щодо оборони Києва та області

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич заявив, що після перегрупування військ, Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Київ.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Зараз він (ворог – ред.) перенацілить свої сили для того, щоб досягти хоча б однієї мети. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ, все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти "переможцями", бо зараз Росія, як "загнаний вовк" – тримається тільки на своїй пропаганді", – сказав Грузевич.

За його словами, третину військ, що оточували Київ, знищили українські захисники, а ще третину ворог перекинув через Білорусь до кордонів поблизу Донбасу та Луганщини.

Водночас одна третина цього угруповання залишилася на території Білорусі.

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Раніше ми повідомляли, що Росія розглядає питання про застосування проти Києва ядерної зброї. Вже є ракета, спрямована у бік української столиці.

Також нагадаємо, план Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалився.