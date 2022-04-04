Путіну доведеться вигадати змову в Росії, щоб вийти "переможцем" з війни з Україною – Арестович

Зрадниками можуть "призначити" міністра оборони РФ Шойгу та начальника Генштабу Герасимова

Путін може звинуватити Шойгу та Герасимова у змові, щоб здаватися переможцем після програшу війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Програвши у війні з Україною, президент Росії Володимир Путін буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосити зрадників, щоб видаватися бодай яким переможцем в очах російського обивателя. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

На думку Арестовича, Путін намагається відповідати іміджу "переможця", який роками створювався для внутрішньої аудиторії Росії. Навіть програвши війну з Україною, глава Кремля буде змушений робити все, щоб здаватися переможцем.

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"Когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, потрібно якщо не в Україні перемогти, то перемогти у внутрішній змові, яка "була в Росії". І ось треба "знайти" змовників, зрізати їм голови і таким виявитися переможцем , а потім "мудро укласти мир, який врятує Європу", – пояснив глава Офісу президента.

Арестович впевнений, що винними призначать "кілька генералів ФСБ і кілька генералів ВС", які нібито хотіли розхитати ситуацію в Росії і підставити її перед усім світом. Він припустив, що серед "зрадників" можуть опинитися міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Збройних сил Валерій Герасимов.

"І буде парочка, п'ятеро – з десяток цапів-відбувайлів трохи менших, там, рівня начальників управлінь, командувачів армії", – додав він.

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Резюмуючи, Арестович наголосив, що, вторгнувшись в Україну, російська армія, "маючи стратегічне завдання, не виконала жодного оперативного".

Як повідомляв сайт "Сьогодні", за останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 18 300 солдатів, 647 російських танків, 147 літаків та 134 гелікоптери ворога.

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Також ми інформували, що російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема, на сході України залучають найманців ПВК "Вагнер".