Путину придется выдумать заговор в России, чтобы выйти "победителем" из войны с Украиной – Арестович

Предателями могут "назначить" министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова

Путин может обвинить Шойгу и Герасимова в заговоре, чтобы казаться победителем после проигрыша войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Проиграв в войне с Украиной, президент России Владимир Путин будет вынужден выдумать некий заговор внутри РФ и объявить предателей, чтобы выглядеть победителям в глазах российского обывателя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По мнению Арестовича, Путин пытается соответствовать имиджу победителя, который годами создавался для внутренней аудитории России. Даже проиграв войну с Украиной, глава Кремля будет вынужден делать все, чтобы казаться победившим.

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"Кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо "найти" заговорщиков, срезать им головы и таким оказаться победителем, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", – объяснил глава Офиса президента.

Арестович уверен, что виновными назначат "нескольких генералов ФСБ и несколько генералов ВС", которые якобы хотели расшатать ситуацию в России и подставить ее перед всем миром. Он предположил, что среди "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

"И будет парочка, пяток-десяток козлов отпущения поменьше, там, уровня начальников управлений, командующих армией", – добавил он.

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Резюмируя, Арестович подчеркнул, что, вторгшись в Украину, российская армия, "имея стратегическую задачу, не выполнила ни одной оперативной".

Как сообщал сайт "Сегодня", за последние сутки количество убитых оккупантов выросло на 300 человек. Также ВСУ продолжают ликвидировать вражескую технику армии РФ. С 24 февраля по 4 апреля ВСУ уничтожили 18 300 солдат, 647 российских танков, 147 самолетов и 134 вертолета врага.

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Также мы информировали, что российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".