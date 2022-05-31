Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Рішення про звільнення уповноваженого Верховної Ради з прав людини підтримали 234 депутати

Депутати підтримали звільнення Денісової / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 30 травня проголосувала за звільнення з посади омбудсмена Людмили Денісової.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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"Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову. За проголосували – 234 депутати. Призначення сьогодні не було", – написав він.

30 травня Людмила Денісова повідомила, що їй відомо про підготовку відставки:

"Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини. За моєю інформацією, Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена України, активна діяльність, направлена на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях", – заявила Денисова.

Передбачається, що на посаду омбудсмена розглядається кандидатура депутата від фракції СН Мар'яни Безуглої. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик.

"На її місце пропонуватимуть Мар'яну Безуглу (нещодавно пропонувала командирам дати право розстрілювати підлеглих). Інші два кандидати – Олександр Качура та Микола Тищенко", – заявила Печончик.

Микола Тищенко вже повідомив пресу, що не бачить себе як омбудсмен.

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"У мене немає планів обіймати посаду уповноваженого з прав людини. Чергова невчасна маячня з боку ЗМІ. Ще раз наголошую – у політику я прийшов не за посадами. З початку війни за дорученням президента України та за покликом совісті я займаюся вирішенням гуманітарних питань, допомогою переселенцям та українській армії. Цю діяльність я продовжуватиму до нашої перемоги", – написав нардеп.

Нагадаємо, Людмила Денісова обіймала посаду уповноваженої Верховної Ради з прав людини з 15 березня 2018 року.

Після повномасштабного вторгнення армії Росії 24 лютого Денісова інформувала про військові злочини окупантів на захоплених теренах України.

До посади омбудсмена Денісова на виборах до Верховної Ради 2014 року була обрана нардепом від "Народного фронту", очолювала парламентський комітет із соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

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У "Слузі народу" назвали причину звільнення омбудсмена

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомив, що рішення про звільнення Денісової було одноголосно ухвалено на засіданні фракції за участю віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

"На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денисова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", – пояснив Фролов.

За його словами, "незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні".