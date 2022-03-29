Разрушенный город и сотни погибших: что происходит в Чернигове

ВСУ отбивают атаки оккупантов и оттесняют захватчиков

В Чернигове уничтожены сотни зданий. Фото: коллаж "Сегодня"

Чернигов стал одной из горячих точек во время войны Украины и России. Оккупанты бьют по городу из артиллерии и сбрасывают авиационные бомбы. Российские военные атакуют детские садики, больницы, жилые дома, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. Сайт "Сегодня" связался со штабом Оперативного командования "Север", обеспечивающим оборону Чернигова, и выяснил, какая ситуация сегодня в городе, как выживают местные жители и что говорят военные.

Разрушены сотни зданий, отрезано сообщение с "большой землей"

В результате обстрела российских оккупантов в Чернигове разрушен стадион "Гагарина", пострадала тренировочная база "Десны", гостиница "Украина" и библиотека. Также разрушены жилые многоэтажные дома в нескольких микрорайонах, уничтожены более сотни частных зданий.

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"На сегодняшний день у города фактически отрезано сообщение с "большой землей". В городе нет света, воды и газа, наблюдаются проблемы с мобильной связью. Местные власти максимально пытаются обеспечить население необходимыми продуктами, средствами гигиены, медикаментами. Главное – осуществляется подвоз воды и обеспечение функционирования скважин. Даем по 10 литров воды на человека в сутки. Налаживается доставка гуманитарной помощи", – рассказали "Сегодня" военные.

28 марта российские войска обстреляли в городе микрорайон летного училища и проспект Мира в направлении Гомеля. Пострадало предприятие, а в жилые здания прилетели мины 120 калибра, много повреждений. Ремонтные работы проводятся в перерывах между обстрелами.

Сотни погибших и раненых

По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, за время войны жертвами российских бомбардировок Чернигова стали от 350 до 400 человек.

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"У нас погибло уже 350 людей в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже около 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело это все переносить", – сказал Атрошенко в эфире национального телемарафона во вторник, 29 марта.

Он также добавил, что в двух больницах города находятся более 400 раненых, и каждый день после обстрелов в медучреждения поступают около 40 раненых.

Владислав Атрошенко: "Жертвами российских бомбардировок Чернигова стали от 350 до 400 человек" / Фото: Facebook

Эвакуировать людей сложно

По данным местной власти, эвакуировать людей и вывезти раненых слишком сложно, потому что враг разбил все возможные дороги и мосты. Другой проблемой является то, что части оккупантов отделены, и они могут и не общаться друг с другом. То есть если можно договориться с российскими представителями, то неизвестно, знают ли об этой договоренности все вражеские войска на местах.

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 28 марта заявил, что в течение последних нескольких дней российские захватчики уничтожили мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин. Оккупанты также продолжают блокировать Чернигов, но отошли от населенного пункта Сновск, уничтожив мост через реку Снов.

"Враг проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и лесных массивах с целью предотвращения ее огневого поражения. Противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры", – прокомментировал Мотузяник.

ВСУ успешно отражают атаки оккупантов

Как отмечают в ОК "Север", за месяц полномасштабного вторжения враг неоднократно пытался совершать попытки прорыва в город, но ВСУ успешно отражали все атаки и оттеснили нападавших.

"Буквально вчера силы ОК "Север" уничтожили 2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль Урал с БК и танк Т-72. Также были повреждены 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком. По предварительным подсчетам, потери живой силы противника за день составили до 22 военнослужащих. Оккупанты не оставляют попыток взять город, но каждый из наших военных, от рядового и до командного состава, уверенно заявляют: "Х*й им, а не Чернигов", – подытожили в штабе ОК "Север".

Силы ОК "Север" уничтожили 2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль Урал с БК и танк Т-72 / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вооруженные силы Украины уничтожили очередную колонну российских оккупантов в Черниговской области.

Также мы информировали, что с 22 марта Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды из-за обстрела российскими оккупантами города.