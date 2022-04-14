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Розвідбригаду Севастополя знищено наполовину, ворог безуспішно штурмує Рубіжне – Генштаб ЗСУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 квітня, 19:31
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Міноборони Росії по складах збирає танки та техніку для нового наступу
Окупанти знову кудись не доїхали / Колаж "Сьогодні"
Окупанти знову кудись не доїхали / Колаж "Сьогодні"

На 50-й день героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню ворог намагається завершити підготовку до наступу на сході України. Тут спостерігається нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами. Бомбардування українських населених пунктів продовжується.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Міністерства оборони України за 14 квітня.

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Підготовка до нового вторгнення

За даними української розвідки, якій нині надає допомогу розвідка США, для ведення бойових дій на території України окупанти готують додаткові підрозділи зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС Росії. Для постачання цих підрозділів технікою російське командування змушене знімати озброєння з баз тривалого зберігання та складів.

"За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідбригаді (Севастополь) втрати становлять понад 50% особового складу", – йдеться у зведенні.

Білорусь

На Волинському та Поліському напрямках ситуація істотних змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом із території Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза ракетних ударів із території Білорусі по об'єктах нашої держави.

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На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську та Воронезьку області Росії.

Схід України

Триває часткове блокування та обстріл Харкова, а також ракетні обстріли Маріуполя.

З російського Бєлгорода ворог намагається проводити інформаційно-психологічні операції з метою психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Так у Москві сподіваються зламати опір українців.

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Окупанти продовжують підготовку до активних дій у районах населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог за підтримки авіації та артилерії продовжує наступати на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджені на встановлення контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов'янськ. У районі Рубіжного ворог ось уже більше місяця безуспішно намагається прорвати нашу оборону, але натомість зазнає втрат.

Обстановка

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Особовий склад
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Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
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Артилерія 366
Артилерія
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Засоби ППО 64
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РСЗВ 122
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Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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