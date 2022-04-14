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Разведбригада Севастополя уничтожена наполовину, враг безуспешно штурмует Рубежное – Генштаб ВСУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 апреля, 19:31
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Минобороны России по складам собирает танки и технику для нового наступления
Оккупанты опять куда-то не доехали / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты опять куда-то не доехали / Коллаж "Сегодня"

На 50-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг пытается завершить подготовку к наступлению на востоке Украины. Здесь наблюдается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками. Бомбардировка украинских населенных пунктов продолжается.

Об этом говорится в вечерней сводке Министерства обороны Украины за 14 апреля.

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Подготовка к новому вторжению

По данным украинской разведки, которой нынче оказывает помощь разведка США, для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты готовят дополнительные подразделения из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС России. Для снабжения этих подразделений техникой российское командование вынуждено снимать вооружение с баз длительного хранения и складов.

"По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведбригаде (Севастополь) потери составляют более 50% личного состава", – говорится в сводке.

Беларусь

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.

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На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей проходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России.

Восток Украины

Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова, а также ракетные обстрелы Мариуполя.

С российского Белгорода враг пытается проводить информационно-психологические операции с целью психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Так в Москве надеются сломить сопротивление украинцев.

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Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенковое.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает наступать на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установку контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск. В районе Рубежного враг вот уже более месяца безуспешно пытается прорвать нашу оборону, но вместо этого несет потери.

Обстановка

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Личный состав
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Самолеты
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Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
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Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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