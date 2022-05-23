Розвідка Британії знайшла з чим порівняти втрати РФ в Україні

У Міноборони Британії також назвали причини високого рівня втрат

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на українській землі. Так, у нашій країні РФ втратила стільки військових, скільки СРСР за 9 років в Афганістані. Це пов'язано з поганою тактикою.

Про це повідомили у Міноборони Британії.

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У британській розвідці заявили, що поєднання поганої тактики, обмеженого прикриття з повітря, відсутності гнучкості та командного підходу призвели до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі.

"Російська громадськість у минулому виявляла чутливість до втрат. У міру зростання кількості жертв в Україні громадське невдоволення війною та бажання його озвучити можуть зрости", – заявили у Міноборони Британії.

Генштаб ЗСУ назвав особливо вбивчий для окупантів напрямок

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 29 200 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1293 танки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05

особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);

крилаті ракети – 110 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

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