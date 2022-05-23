Разведка Британии нашла с чем сравнить потери РФ в Украине

В Минобороны Британии также назвали причины высокого уровня потерь

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на украинской земле. Так, в нашей стране РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.

Об этом сообщили в Минобороны Британии.

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В британской разведке заявили, что сочетание плохой тактики, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости и командного подхода привели к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления на Донбассе.

"Российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям. По мере роста числа жертв в Украине общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти", – заявили в Минобороны Британии.

Генштаб ВСУ назвал особо убийственное для оккупантов направление

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 200 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1293 танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05

личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

крылатые ракеты – 110 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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