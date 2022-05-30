Reuters виправило статтю про Херсонську область після зауважень речника МЗС України

Олег Ніколенко попросив видання не просувати лексику РФ

Reuters у своєму матеріалі назвали Херсонську область "промосковською". / Фото: Колаж: Сьогодні

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував новину від Reuters, в якій Херсонська область називалася "промосковською".

Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.

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Сьогодні, 30 травня, вийшов матеріал Reuters із посиланням на російський ТАРС, в якому йшлося про те, що "промосковська Херсонська область розпочинає експорт зерна до Росії". Також там згадувалася "військово-цивільна адміністрація" міста.

На це Олег Ніколенко попросив видання не просувати російську пропагандистську лексику:

"Не "промосковська Херсонська область", а Херсонська область, окупована Росією. Не "експорт зерна", а крадені партії зерна. Не "військово-цивільна адміністрація", а російська окупаційна адміністрація. Виноска для стандартів видається непереконливою".

. @Reuters dont promote Russias propaganda vocabulary.



Pro-Moscow Kherson region=Російський-захоплений Kherson region



Grain exports=Stolen grain shipments



Military-Civilian Administration=Russian occupation administration



Примітка для стандартів, що неспростовні. pic.twitter.com/SQplGJiF9z - Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 30, 2022

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Цікаво, що пізніше Reuters виправили заголовок матеріалу з "промосковської Херсонської області" на "підконтрольну Росії Херсонську область України", проте залишили в тексті "експорт зерна" та "військово-цивільну адміністрацію":

Скриншот Reuters.

Скриншот Reuters.

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Нагадаємо, російські окупанти повністю заблокували виїзд із захопленої ними Херсонщини. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми, які побажали тікати від російського миру.

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