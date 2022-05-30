Reuters виправило статтю про Херсонську область після зауважень речника МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував новину від Reuters, в якій Херсонська область називалася "промосковською".
Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.
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Сьогодні, 30 травня, вийшов матеріал Reuters із посиланням на російський ТАРС, в якому йшлося про те, що "промосковська Херсонська область розпочинає експорт зерна до Росії". Також там згадувалася "військово-цивільна адміністрація" міста.
На це Олег Ніколенко попросив видання не просувати російську пропагандистську лексику:
"Не "промосковська Херсонська область", а Херсонська область, окупована Росією. Не "експорт зерна", а крадені партії зерна. Не "військово-цивільна адміністрація", а російська окупаційна адміністрація. Виноска для стандартів видається непереконливою".
. @Reuters dont promote Russias propaganda vocabulary.- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 30, 2022
Pro-Moscow Kherson region=Російський-захоплений Kherson region
Grain exports=Stolen grain shipments
Military-Civilian Administration=Russian occupation administration
Примітка для стандартів, що неспростовні. pic.twitter.com/SQplGJiF9z
Цікаво, що пізніше Reuters виправили заголовок матеріалу з "промосковської Херсонської області" на "підконтрольну Росії Херсонську область України", проте залишили в тексті "експорт зерна" та "військово-цивільну адміністрацію":
Нагадаємо, російські окупанти повністю заблокували виїзд із захопленої ними Херсонщини. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми, які побажали тікати від російського миру.
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