Reuters исправило статью о Херсонской области после замечаний спикера МИДа Украины

Олег Николенко попросил издание не продвигать лексику РФ

Reuters в своем материале назвали Херсонскую область "промосковской". / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал новость от Reuters, в которой Херсонская область называлась "промосковской".

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

Реклама

Детали

Сегодня, 30 мая, вышел материал Reuters со ссылкой на российский ТАСС, в котором шла речь о том, что "промосковская Херсонская область начинает экспорт зерна в Россию". Также там упоминалась "военно-гражданская администрация" города.

На это Олег Николенко попросил издание не продвигать российскую пропагандистскую лексику:

"Не "промосковская Херсонская область", а Херсонская область, оккупированная Россией. Не "экспорт зерна", а ворованные партии зерна. Не "военно-гражданская администрация", а российская оккупационная администрация. Сноска для стандартов кажется неубедительной".

.@Reuters dont promote Russias propaganda vocabulary.



Pro-Moscow Kherson region=Russian-occupied Kherson region



Grain exports=Stolen grain shipments



Military-Civilian Administration=Russian occupation administration



A footnote for Standards seems unconvincing. pic.twitter.com/SQplGJiF9z — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 30, 2022

Реклама

Интересно, что позже Reuters исправили заголовок материала с "промосковской Херсонской области" на "подконтрольную России Херсонскую область Украины", однако оставили в тексте "экспорт зерна" и "военно-гражданскую администрацию":

Скриншот Reuters.

Скриншот Reuters.

Реклама

Напомним, российские оккупанты полностью заблокировали выезд с захваченной ими Херсонщины. С 28 мая они прекратили выпускать автомобили с людьми, которые пожелали бежать от русского мира.

Читайте также: