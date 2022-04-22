Резніков не бачить сенсу в ОБСЄ і ООН: Післявоєнні світовий лад та безпека загинули

Глава Міноборони звинуватив ООН у потуранні воєнним злочинам РФ

Олексій Резніков розкритикував ООН за потурання Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Організація Об'єднаних Націй потурає російським воєнним злочинам. Він додав, що "вільний світ" має дати відсіч агресору.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Резніков нагадав, шо Росія в Україні порушила всі чинні звичаї війни. Однак, окрім того, за його словами, у війні Росії проти України загинули також післявоєнні світовий лад та безпека.

"Росія скоїла все те, для попередження чого створювалися міжнародні безпекові інституції. Як може Рада Безпеки ООН, де Москва має місце постійного члена, виконувати свою місію з підтримання миру? Про яку безпеку і співробітництво в Європі може йти мова, коли одна з держав-членів ОБСЄ напала на іншу і вбила тисячі мирних громадян? Ці організації не спрацювали", – констатує глава Міноборони України.

Хто може прийти на заміну ООН

Резніков переконаний, що як Лігу Націй, ООН та ОБСЄ має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав.

За словами міністра, архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.

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Він нагадав, що у 1994 році Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, розраховуючи, що підписи світових лідерів на документі "чогось важать".

"Але у 2008 році Німеччина та Франція заблокували наш вступ до НАТО, фактично заохотивши агресора. У серпні 2008 року Росія вторглася до Грузії, і світ заплющив очі. У 2014 році Росія атакувала Україну, і світ вирішив не втручатися. Зараз російські бомби стирають з лиця землі наші міста, і світ нездатний це зупинити", – наголосив Резніков.

За його словами, перш за все, Україні потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих територій. Також він закликав запровадити тотальне світове ембарго на російські нафту та газ і реальні санкції проти російських банківської системи та торгівлі.

"Якщо ви це все зробите, російські загарбники будуть вигнані з України за кілька місяців", – наголосив міністр.

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