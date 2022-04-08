Зеленський: РФ давно не має відношення до концепції прав людини

Глава держави зауважив, що РФ поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе

Зеленський розповів про зупинення роботи РФ у Раді ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Генасамблеї ООН про призупинення роботи Росії у Раді ООН з прав людини. Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

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"Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо. Але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це", – сказав Зеленський.

За його словами, РФ вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини.

"Можливо, колись це зміниться. Але поки що Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно", – додав президент.

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Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав Кулеба.

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